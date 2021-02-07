من هو عبد الحميد دبيبة رئيس وزراء الفترة الانتقالية في ليبيا؟

انتُخب المهندس ورجل الأعمال الثري عبد الحميد دبيبة رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وسيقود الرجل المعروف بقربه من تركيا بلاده حتى تنظيم انتخابات عامة مقررة نهاية العام.



ولد دبيبة عام 1959 في مصراتة، متزوج وأب لستة أبناء، ويحمل شهادة ماجستير في تقنيات التخطيط والبناء من جامعة تورونتو الكندية.



وكان انتخابه مفاجئاً، حيث شغل في عهد القذافي عدة مسؤوليات مهمة، وكان ضمن دائرة المقربين من الرئيس الراحل، وكان أحد المستفادين من الثورة الصناعية والاقتصادية التي شهدتها ثالث أكبر مدن ليبيا.



وتولى إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار، وهي شركة حكومية كبيرة، وأشرف على مشاريع بناء، بينها ألف مسكن في مدينة سرت مسقط رأس القذافي، ومجمّع إداري في منطقة الجفرة.



وبنى دبيبة ثروته من مجال البناء ليصبح أحد أنجح رجال أعمال مصراتة إلى جانب ابن عمه علي دبيبة، فيما فتحت تحقيقات بحقهما في ليبيا ودول أخرى بتهمة الاختلاس.





وترأس عبد الحميد دبيبة أيضاً جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وهي هيئة استثمار عامة ضخمة مكلفة تحديث البنى التحتية الليبية وكانت تحت إدارة علي دبيبة بين 1989 و2011، كما يترأس مجموعة تجارية لها فروع في أنحاء العالم بما فيها تركيا.