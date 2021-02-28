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معارض تركي: أردوغان لا يمكنه الترشح للرئاسة مرة أخرى

قال جيم أوزان، مؤسس حزب "الشباب" التركي، إن الرئيس رجب طيب أردوغان لجأ إلى طرح فكرة تغيير الدستور لأنه لا يمكن أن يكون مرشحا رئاسيا مرة أخرى بغير ذلك.

وأوضح أوزان، الذي يعيش خارج تركيا منذ 11 عاما، أنه تم انتخاب أردوغان مرتين، وتبعا لذلك إذا لم يكن هناك تغيير دستوري، فلا يمكن أن يكون مرشحا مرة أخرى.

وأشار أوزان إلى أن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، أوضح أن مرشح التحالف الرئاسي في عام 2023 هو رجب طيب أردوغان، فهل السيد بهجلي يتحدث دون أن يعرف الدستور؟ وأضاف: "أظن أن بهجلي يعرف الدستور التركي جيدا ويعرف ما تعنيه تلك المادة في الدستور من عدم انتخاب شخص واحد أكثر من مرتين.

وتساءل أوزان "كم مرة تم تغيير الدستور؟" أنا لا أتذكر، لقد تغير كثيرا، وقال إن "أردوغان كتب الدستور الذي تم تغييره في عام 2017، بعدها سوق هذا الدستور وأقنع به الأمة ودخل الدستور حيز التنفيذ، لماذا نغيره مرة أخرى الآن؟

 



المصدر: صحيفة زمان 