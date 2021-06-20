مظاهرات في فرنسا ضد تسريح العمال

شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة نظمتها نقابات الاتحاد العام للعمل واتحاد النقابات المتضامنة احتجاجاً على عمليات تسريح العمال وللمطالبة بإصلاح التأمين ضد البطالة.



وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن المئات من العمال ونشطاء السترات الصفراء شاركوا في هذه المظاهرة أمس حيث أطلقوا شعارات تطالب بوقف السياسات الحكومية المعادية لحقوق العمال ومنع خطط أرباب العمل لتسريح الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها فرنسا.



وشارك في المظاهرة عدد من النواب الحاليين والسابقين في البرلمانين الفرنسى والأوروبي للتعبير عن تضامنهم مع المطالب العمالية.



كما شهدت باريس مظاهرة أمس بدعوة من المعهد الوطني الدولي للمتدربين للمطالبة بتحديد عمل الأطباء المتدربين بـ 48 ساعة في الأسبوع والتنديد بإرهاقهم المهني.



ونقلت صحيفة لابروفانس عن غتن كازانوفا رئيس المعهد قوله: نحن في إضراب لمدة 48 ساعة لأن هذا هو حد العمل الأسبوعي في القانون وبعد هذا الحد يصبح الأمر خطيراً على مقدمي الرعاية ما قد يؤدي إلى الإرهاق والاكتئاب ويشكل خطرا على المرضى.



وكانت باريس شهدت قبل يومين مظاهرة احتجاجاً على خطة حكومية لتخفيض الرواتب من جراء تداعيات وباء كورونا.