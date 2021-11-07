مصر.. قتلى جراء انهيار عقار في محافظة الجيزة

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم طفلة، في انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الكونيسة، نتيجة انفجار أسطوانة غاز بدائرة قسم شرطة الطالبية غربي محافظة الجيزة.



وفي تفاصيل الواقعة، تلقى رئيس غرفة عمليات النجدة، إخطارا من قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، مفاده انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الكونيسة دائرة قسم الطالبية، ووجود متوفين فانتقل رجال المباحث على الفور إلى مكان الحادث.



وتبين خلال الفحص، انفجار أسطوانة غاز نتج عنه انهيار العقار المكون من 3 طوابق، أرضي و2 علويين، ونتج عن ذلك مصرع 3 أشخاص بينهم طفلة، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.



كما حرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق لإعمال شؤونها.



وفي سياق آخر، انهار جزء من عقار رقم 3 شارع عدلي في منطقة وسط البلد دون وقوع إصابات، بعد سقوط أحد أعمدة البلكونات الداخلية، وتم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لفحص العقار ومدى تأثير الانهيار عليه.



ودفعت قوات الحماية المدنية برجال الإنقاذ وفرد كردون أمني، وتبين من الكشف أن الانهيار نتيجة سقوط أحد الأعمدة الداخلية للعقار، وتساقط جزء منها دون وقوع إصابات.



المصدر: القاهرة24