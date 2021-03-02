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مصدر روسي يكشف تفاصيل التصدي للعدوان الإسرائيلي على دمشق

كشف مصدر عسكري روسي عن تدمير الدفاعات الجوية السورية للصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية أمس على محيط دمشق.

ونقلت قناة RT عن المصدر قوله إنه «بواسطة وسائط الدفاع الجوي السورية من طراز بانتسير-إس، وبوك إم 2، تم تدمير الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية، ومنعتها من الوصول إلى أهدافها».


وأكد المصدر أنه لم تقع أية خسائر في الأفراد والمعدات، بين عناصر الجيش العربي السوري .وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعلّق مصادر عسكرية روسية على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، وتؤكد نجاح صواريخ روسية الصنع في التصدي للغارة بفاعلية كبيرة.

وكان محيط دمشق شهد الأحد 28/2/2021 عدواناً إسرائيلياً بالصواريخ من فوق هضبة الجولان المحتل، واعترضت الدفاعات الجوية السورية الصواريخ الإسرائيلية.