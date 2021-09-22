مشاركة سورية في أعمال المنتدى العربي الخامس للمياه في دبي

افتتحت اليوم في دبي أعمال المنتدى العربي الخامس للمياه تحت شعار “الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة” بمشاركة سورية.



وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي ورئيس المجلس العربي للمياه محمود أبو زيد خلال افتتاح أعمال المنتدى التي حضرها وزير الموارد المائية السورية الدكتور تمام رعد والوفد المرافق له أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لوضع سياسات تحقيق الأمن المائي العربي لتعزيز السلام والاستدامة.



وسيتناول المؤتمر عدة قضايا أبرزها تحقيق الأمن المائي والتغيرات المناخية وآثارها على الأمن المائي العربي والتقنيات الحديثة والإدارة المائية الفعالة المساعدة في تحقيق الأمن المائي العربي المستدام وموارد المياه الدولية ودورها في تحقيق السلام والتنمية والتحديات الناجمة عن المياه والأنهار المشتركة والسياسة والدبلوماسية المائية الخاصة بإدارة المياه الدولية ووضع التشريعات الناظمة وتأسيس الشراكات الفعالة لإدارة وتطوير الموارد المائية.



كما جرى على هامش بدء أعمال المنتدى افتتاح المعرض العربي لتقنيات المياه بمشاركة الدكتور رعد والوفد المرافق له.



وتتواصل فعاليات المنتدى خلال الفترة من الـ 21 إلى الـ 23 من أيلول 2021 حيث يضم الوفد السوري إضافة إلى الدكتور رعد المهندس جهاد كنعان مدير المياه الدولية في الوزارة والسفير غسان عباس القائم بأعمال السفارة السورية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكنان زهر الدين القائم بأعمال القنصلية السورية في دبي وتماضر المحمود من القنصلية السورية كما يشارك الدكتور نصر الدين عبيد مدير عام أكساد في فعاليات المنتدى.