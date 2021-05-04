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مستخدمون في عدة دول يشتكون من تعطل تطبيق "تيك توك"

واجه مستخدمون في عدد من البلدان مشاكل في عمل تطبيق "تيك توك"، يوم الاثنين، وفق ما نقله موقع Downdetector المختص في تعقب حالات تعطل مصادر الإنترنت.

ووفقا للموقع، فقد بدأت المشاكل في استخدام التطبيق على الساعة 17:37 بتوقيت موسكو.

وتم الإبلاغ عن المشكلات بشكل كبير في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، فيما لم يتم الإبلاغ عن حالات مماثلة في روسيا.

وأشار الموقع إلى أن 74 بالمئة من المستخدمين الأمريكيين الذين أبلغوا عن مشاكل واجهوا صعوبات في مشاهدة مقاطع الفيديو، ولم يتمكن 18 بالمئة منهم من تسجيل الدخول إلى حساباتهم، فضلا عن صعوبات أخرى في نشر الملفات.