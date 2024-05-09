كاميرا خفية توثق مشاهد مذهلة من داخل قصر الرئيس بوتين

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو التقطته كاميرا خفية، حيث تجولت داخل قصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبهر، وذلك تزامناً مع حفل تنصيبه لولاية رئاسية جديدة.

وقد تناولت العديد من وسائل الإعلام الغربية، بالتزامن، التقرير المثير للجدل الذي تكرر الحديث عنه في الصحافة الغربية من وقت لآخر، حيث أظهرت اللقطات الفخامة داخل غرفة نوم الرئيس الروسي، وكذلك الحمام وحوض السباحة.

وتم تزيين الجدران بأيقونات وصور دينية، في إشارة إلى زمن الأباطرة الروس.

ويشمل القصر، الذي تبلغ مساحته 190 ألف قدم مربع، مجمعاً تحت الأرض مكوناً من 16 طابقاً مبنياً داخل الجرف، و11 غرفة نوم وكازينو وسينما وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة.

كل هذه المرافق تقع ضمن مساحة 17 ألف فدان تخضع لحراسة مشددة، وفقاً لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

أدى بوتين، الثلاثاء، اليمين الدستورية ليبدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، خلال مراسم أقامها الكرملين وقاطعتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.



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