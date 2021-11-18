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مساعداتٌ طبية وغذائية روسية للقطاع الصحي بدرعا

ضمن إطار الجهود السّورية الرّوسية المشتركة للإسراع بعودة اللاجئين، والعمل على تذليل المعوقات التي يفرضها الحصار الاقتصادي الغربي على "سورية"، استلمت اليوم الهيئة العامة لمشفى "درعا" الوطني مساعداتٍ طبيةٍ وغذائية مقدمة كهدية من الشعب الروسي والتي تنم عن عمق وطيب العلاقات الرّوسية السّورية.

وأوضح ممثل الجانب الروسي "فلاديمير لونيكو" لفينكس: أنّ المساعدات التي تم تقديمها اليوم لمشفى "درعا" الوطني جاءت بهدف تعزيز أواصر العلاقات والتعاون الروسي السوري وشملت كل ما يلزم الأسرة الصّحية من بطانيات وشراشف إلى جانب تقديم سلل غذائية وصحيّة للكادر الصحي.

و بيّن "لونيكو" أنه إلى جانب ما تم تقديمه من مساعدات غذائية وصحية، وبهدف تشجيع العودة السّريعة "للجمهورية العربية السورية" إلى الحياة السّليمة قدمت "روسيا" الاتحادية للمواطنين السوريين محطّةً لتوليد الطّاقة تعمل بالديزل باستطاعةٍ تبلغ مئة كيلوواط.

فيما أشار الدكتور "بسام الحريري" إلى أنّها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مساعدات للقطاع الصحي من الجانب الروسي، حيث قامت "روسيا" الاتحادية بإعادة تأهيل جناح العمليات المؤلف من 10 غرف في وقتٍ سابق، فيما شملت المساعدات الجديدة للشعب السوري مستلزمات صحية من بينها شراشف وبطّانيات وفرشات ل 160سرير، إلى جانب عشرات السلل الغذائية للكوادر الصحية في الهيئة العامة لمشفى "درعا" الوطني.