محافظة دمشق: تأمين نقل المسافرين إلى كافة المحافظات

أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتأمين نقل المواطنين المسافرين إلى كافة المحافظات.



وذكر دباس أنه تم تسيير 165 رحلة بولمان منذ الساعة 12ليلاً حتى الساعة الثانية ظهراً من كراج البولمان بدمشق باتجاه المحافظات ومن مركز انطلاق العباسيين 188 رحلة إلى المحافظات و235 رحلة إلى الريف الشمالي.



ومن مركز انطلاق السومرية 30رحلة بولمان إلى السويداء و300 رحلة إلى الريف الغربي و20رحلة إلى المنطقة الوسطى، ومن مركز انطلاق باب مصلى 210 رحلة باتجاه درعا والسويداء.



