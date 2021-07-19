محافظة دمشق: تأمين نقل المسافرين إلى كافة المحافظات

محافظة دمشق: تأمين نقل المسافرين إلى كافة المحافظات
أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتأمين نقل المواطنين المسافرين إلى كافة المحافظات.
وذكر دباس أنه تم تسيير 165 رحلة بولمان منذ الساعة 12ليلاً حتى الساعة الثانية ظهراً من كراج البولمان بدمشق باتجاه المحافظات ومن مركز انطلاق العباسيين 188 رحلة إلى المحافظات و235 رحلة إلى الريف الشمالي.
ومن مركز انطلاق السومرية 30رحلة بولمان إلى السويداء و300 رحلة إلى الريف الغربي و20رحلة إلى المنطقة الوسطى، ومن مركز انطلاق باب مصلى 210 رحلة باتجاه درعا والسويداء.