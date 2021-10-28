مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين

بحث وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رئيس اللجنة الوزارية المشتركة من الجانب الإيراني المهندس رستم قاسمي مع سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والزراعية والنقل والمواصلات والطاقة بما يخدم متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية ويحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.



وأكد قاسمي خلال اللقاء أهمية العلاقات السورية الإيرانية وقال “إن هذه العلاقات لا يمكن أن تتوقف أو ينال أحد منها لأنها تعمدت بدماء السوريين والإيرانيين وتضحياتهم وحققت النصر على الإرهاب” مشدداً على أن الحكومة الإيرانية الجديدة مصممة على تعزيز التعاون مع سورية في كل المجالات بما يحقق تطلعات البلدين ويخدم مصالح الشعبين الصديقين.



بدوره شدد السفير ديوب على أهمية وضع خطط هادفة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المرحلة القادمة عبر تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في مختلف المجالات مشيراً إلى ضرورة العمل على تسهيل حركة الترانزيت والنقل والربط السككي والبري المشترك بما يسهل حركة التجارة وانسياب البضائع بين البلدين بالتعاون والتنسيق مع العراق الشقيق خدمة لمصالح البلدان الثلاثة.



وأكد السفير ديوب على أهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة القائمة بين البلدين وخاصة مع عودة الأمن والأمان إلى سورية بفضل تضحيات الجيش والشعب السوري وفي ظل الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لإنعاش الاقتصاد مشدداً على أن العلاقات السورية الإيرانية تتعزز باستمرار.