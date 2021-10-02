لقاء اقتصادي سوري، روسي على هامش (إكسبو دبي 2020)

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع ألكسي غروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي في دبي أمس أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية.



وجرى خلال اللقاء الذي جاء على هامش فعاليات معرض (إكسبو دبي 2020) التأكيد على الاستمرار في تعزيز التعاون التجاري

والاستثماري بين البلدين وتسريع الإجراءات المتخذة من الجانبين بهدف تسهيل وتعزيز هذا التعاون إضافة إلى مسألة الإعفاءات الجمركية للبضائع السورية.



كما تناول اللقاء رغبة الشركات الروسية المستمرة في الاستثمار في سورية خصوصاً مع تزايد نسبة الإعفاءات والتسهيلات في التعاون القائم بين الجانبين ومع صدور قانون الاستثمار السوري الجديد الذي يتيح حزمة مهمة ومحفزة من المزايا والضمانات.



حضر اللقاء عدد من المسؤولين بينهم الدكتور غسان عباس سفير سورية في الإمارات وأوليغ فومين القنصل الروسي بدبي.