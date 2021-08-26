كاوياني: الأسطول البحري الإيراني تواجد في الأطلسي خلال الأشهر الأخيرة

أكد نائب قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حمزة علي كاوياني، أمس الأربعاء، وجود الأسطول البحري الإيراني في المحيط الأطلسي خلال الأشهر الأخيرة، مؤكداً أنّ هذا الوجود هو "تحد للأميركيين".



وصرّح كاوياني أنّ "الحضور المقتدر للقوة البحرية في بحر الشمال هو إلى جانب القوة البحرية الروسية، وكذلك في المتوسط".



كما أشار إلى أنّ "مجموعة من القوة البحرية الإيرانية تعبر قناة السويس، ما يثبت أنَّ ما تتحدث عنه إسرائيل هو كلام فارغ".



وأضاف كاوياني أنّ "إيران هي محور استقرار المنطقة"، مشدداً على "وجوب عدم السماح لمن يسعون وراء الاستبداد في المنطقة بأن يجدوا لأنفسهم موطئ قدم فيها".



يذكر أنّ الجيش الإيراني أعلن في 10 حزيران/يونيو الفائت عن تواجد المدمرة الإيرانية "ساهاند" في مهمة بمياه المحيط الأطلسي من دون الإعلان عن وجهتها النهائية، وهي المرّة الأولى التي يدخل فيها الأسطول الإيراني مياه الأطلسي ضمن "مهمة" معلن عنها، بعدما انطلقت في 20 أيار/مايو الماضي من ميناء بندر عباس نحو جنوب أفريقيا، ثم نحو المياه الدولية في المحيط الأطلسي.



وكان مسؤولون عسكريون أميركيون أبدوا قلقاً من وجود المدمّرة الإيرانية "ساهاند" في مياه الأطلسي وخاصّة أنها برفقة السفينة الضخمة "ماكران" والتي يعتقد أنّها مجهّزة لمهام الرصد والاستخبارات فضلاً عن نقل العتاد والأسلحة والزوارق البحرية، متوقّعين أن تكون الوجهة النهائية للسفينتين الحربيّتين هي أحد موانئ فنزويلا أو سوريا أو ربما روسيا.