كانت مؤجّرة منذ 12 سنة بأبخس الأثمان: السورية للتجارة تستردّ 14 محلاً في سوق الهال

صرّح مدير عام السورية للتجارة أحمد نجم أن قيام السورية للتجارة باستعادة محلاتها في سوق الهال قرار مهم باعتباره يساهم بداية بالتدخل الإيجابي في الأسواق وإلغاء حلقات الوساطة بين التاجر والمواطن ما ينعكس على تخفيض الأسعار.



وأوضح نجم أن الـ14 محلاً كانت مؤجّرة منذ 12 سنة تقريباً بأبخس الأثمان، مؤكداً استثمار المحال فوراً داخل السوق وبالخضار والحمضيات، لافتاً إلى أنها عرضت كمية كبيرة من المنتجات وأصبحت منافساً قوياً داخل سوق الهال.



وأشار نجم إلى أن المؤسسة سوف تقوم بإدارة المحال واستثمارها بشكل أفضل ومجدٍّ اقتصادياً بما يعزز دورها في عملية التدخل الإيجابي في أسواق الجملة والمفرّق بما يخدم المنتجين والمستهلكين على حدّ سواء إلى جانب ضبط الأسعار في الأسواق.





وأضاف: وبذلك تكون الإيرادات كبيرة والعائدات كلها للدولة من دون تدخل من أي جهة من التجار.



هذا وتنفيذاً لتعليمات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي في الحفاظ على المال العام وموارد مؤسسات الدولة تسلّمت المؤسسة السورية للتجارة المحال العائدة لها في سوق الهال بدمشق والبالغ عددها 14 محلاً بعد أن كان يتم استثمارها من أشخاص من غير العاملين في السورية للتجارة.

الوطن