قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا (قسد) تقتلان مدنيين اثنين بريف دير الزور

داهمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” بمساندة حوامات الاحتلال الأمريكي بلدة الصبحة وقرية فنيجين بريف دير الزور وسط إطلاق رصاص كثيف ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين إضافة إلى خطف عدد من الأشخاص بينهم إمرأة.



وذكرت مصادر محلية أن “طائرات مروحية لقوات الاحتلال الأمريكي نفذت إنزالا عند أطراف بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي وساندتها على الأرض مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد قامت باختطاف 3 مدنيين بينهم امرأة من عائلة واحدة في حين تسبب إطلاق النار الكثيف أثناء العملية باستشهاد مدني”.



وأشارت المصادر إلى أن مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد طوقت قرية فنيجين بمنطقة أبو خشب بريف دير الزور الغربي واقتحمتها وسط إطلاق نار كثيف ودعمتها في المراقبة الجوية وإطلاق النار الحي على منازل الأهالي حوامات تابعة للاحتلال الأمريكي ما أدى إلى استشهاد مدني من أبناء القرية.



وعمدت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الفترات السابقة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي مماثلة تبين لاحقاً أنها كانت تغطية لنقل عملائها من عناصر التنظيم الإرهابي “داعش” بريفي الحسكة ودير الزور إلى قواعدها في الأراضي العراقية.