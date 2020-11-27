قلة الطلب يخفض سعر الموز.. المستورد يخسر!

بين نائب رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق رفيق محمح أن الموز لايباع بسعره الطبيعي وان المستورد يخسر حاليا.



ولفت إلى أن تكلفة الكيلو الواحد على المستورد بحدود ١٧٠٠ ليرة في حين أنه يباع بالأسواق حاليا بحدود ١٦٠٠ ليرة .

وبين أن الموز الموجود في الأسواق حاليا هو من النوع البلدي المستورد من لبنان حصرا وليس هناك استيراد للموز من بلدان أخرى .



وأعاد أن انخفاض سعره في الأسواق حاليا لقلة الطلب عليه بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين وتوجههم نحو شراء الحمضيات الساحلية لانخفاض سعرها قياسا بسعر الموز .



واوضح أنه في بداية موسم إنتاج الموز بلبنان كان الاستيراد محصورا بشخص واحد أما اليوم فيستورد الموز أربعة أشخاص ، لافتا إلى أنه منذ حوالي الشهر عندما كان الاستيراد محصورا بشخص واحد كان سعر الكيلو بالجملة بحدود ٢٥٠٠ ليرة أما اليوم فسعر الكيلو بالجملة يتراوح بين ١٣٠٠ و١٥٠٠ ليرة .



وأوضح أن موسم إنتاج الموز حاليا في ذروته وسينتهي موسمه نهاية آذار القادم ، مبينا أن ما يدخل سورية من الموز حاليا بحدود ٢٠٠ طن بشكل يومي.





الوطن