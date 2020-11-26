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قسد تقتل قيادي من داعش

نشرت مواقع إعلامية، خبر مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش مع 21 مسلحاً من الفصائل السورية المعارضة الموالية لأنقرة في كمين نصبته ميليشيات "قسد" في محيط عين عيسى شمالي الرقة.

وذكرت المصادر  أن القيادي يدعى أبو عبدالله "إسماعيل العيدو"، و كان أمير الذخيرة لدى التنظيم أثناء سيطرة الأخير على مدينة تل أبيض في حزيران 2014.

وتسللت مجموعة من الفصائل السورية الموالية لتركيا بينهم "إسماعيل عيدو" تجاه قرية "معلق" الواقعة على أطراف عين عيسى أول أمس، أثناء انسحاب ميليشيا قسد من القرية، بعد نصبها لكمين من الألغام أمام طريق سير المجموعات المسلحة، أدت لمقتل عيدو مع 21 مسلحاً وجرح 10 آخرين.

وتدور اشتباكات عنيفة بين المجموعات المسلحة وميليشيا قسد في محيط مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي منذ أيام، مع ارتفاع عدد القتلى واالجرحى من الطرفين جراء الاشتباكات