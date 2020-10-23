في دف الشوك بدمشق.. حفلة عيد ميلاد تنتهي بهتك عر ض قاصر

تقدم ذوي القاصر “ن ” بشكوى لدى فرع الأمن الجنائي بدمشق مفادها تعرض ابنتهم للاغتصاب في منزل صديقتها من قبل شقيقها بعد أن قاموا بدعوتها لحضور حفل عيد ميلاد.



وبدأت القصة عندما قامت صديقة “ن” بدعوتها لحفلة عيد ميلادها التي تقيمها ضمن منزلها الكائن بمنطقة دف الشوك بحضور عدد من الأصدقاء والتي حُددت عند الساعة 6 مساءً.. وعند وصولها كانت الحفلة في بدايتها واستقبلتها صديقتها المدعوة ” ت” وشقيقها “ح” وقدمت لها العصير وبعد ذلك بدأ شقيق صديقتها بالتودد لها وملاطفتها وأخبرها أنه يرغب بالحديث معها بشكل منفرد بعيداً عن الضجة والموسيقى واستدرجها لغرفته.



وبعد استدراجها لغرفته قام بقفل الباب دون يثير انتباهها وبدأ بالحديث بشكل عام ثم جلس قربها وقدم لها كأس عصير بعد أن وضع ضمنها حبة منوم دون علمها وأخذ يخبرها بأنه معجب بها بعد أن شاهدها بصحبة شقيقته عدة مرات ويود خطبتها خلال الفترة القادمة وأنه سيخبر والداه بذلك إلى أن غابت في نوم عميق ثم بدأ يتلمس جسدها وأقدم على اغتصابها ولاذ بالفرار من المنزل دون إثارة الانتباه .



وعند انتهاء الحفلة شاهدت المدعوة “ت” صديقتها في سرير شقيقها وعلى جسدها آثار كدمات وثيابها ممزقة وهي في حالة سيئة يرثى لها .



وبعد ذلك تقدم ذويها بالادعاء على المدعو ” ح” وبدلالاتهم لمكان سكنه تم نصب الكمين اللازم ضمن منطقة سكنه ليتم القبض عليه عند عودته ليلاً للمنزل بعد عدة أيام من الحادثة



وبالتحقيق معه اعترف أنه كان على علم بأن شقيقته قامت بدعوتها للحفل وأنه قام بالتخطيط بشكل مسبق لاستدراجها خلال الحفل وأحضر حب منوم وأكد إقدامه على استدراجها وملاطفتها ووضع حبة منوم لها في كأس العصير دون علمها وبعد ان تأكد من نومها بدأ بملامسة أجزاء من جسدها واغتصابها مستغلاً الحفل ثم خرج من المنزل دون لفت الانتباه .

وبسؤال ذويه أكدوا أنهم لم يكونوا على علم بما حصل او ما كان ينوي فعله.



صاحبة الجلالة