تركيا ترفض استقبال المطلوبين الخارجين من درعا في مناطق سيطرة ميليشياتها شمال سوريا
مقتل أكثر من 90 شخصاً بينهم 13 جندياً أميركيّاً في تفجيرات كابول
استكمال اتفاق درعا: «الباصات الخضراء» نحو الشمال
تركيا واللاجئون السوريون: إعادة التوطين لا تزال خياراً
تعثّر التنفيذ لا ينسف الاتفاق: قمّة بوتين ــ عبد الله تدفع تسوية درعا
ارتقاء شهيد وإصابة 8 جنود جراء اعتداء إرهابيين على حافلة إطعام للجيش بريف درعا
ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من الشبان من حيي النشوة وغويران بمدينة الحسكة
تمديد المهلة التي منحها الجيش للإرهابيين الرافضين التسوية بدرعا
إطلاق نار من قبل مسلحين في درعا يتسبب في إصابة مدنيين
النار تعرقل تنفيذ اتفاق درعا... مؤقتاً
الميليشيات تحاول إفشال اتفاق التسوية في درعا
الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وتسحب سفيرها
الخارجية ترفض افتتاح “ممثلية للإدارة الذاتية ” لدى سويسرا
لقاء سوري ــ عراقي ــ تركي مرتقب... ماذا سيبحث؟
روسيا تعلن إجراء مناورات بحرية مع إيران والصين في منطقة الخليج

غدا السبت.. فصل مادة السكر عن الرز في البطاقة الذكية

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم خلال لقاءه مع التجار والصناعيين والاعلاميين في غرفة تجارة دمشق عن عزم الوزارة على فصل مادة السكر عن الرز التمويني في البطاقة الذكية بدأ من يوم غد السبت، وأشار أن ذلك بعد الازدحامات التي حصلت مؤخراً في تسليم الدفعات الاخيرة في صالات السورية للتجارة والتي قوبلت بامتعاض شعبي واتهام بفوضى توزيع، وارسال الرسائل للمواطنين دفعة واحدة مما جعل بعضهم يقفون لأكثر من أربع ساعات على الطوابير حتى حصلوا مستحقاتهم.


الأمر الذي عزا سببه الوزير سالم -بكل شفافية- إلى وصول مادة السكر إلى الصالات وتأخر الرز، وحين وصلت المادة الأخرى تم ارسال رسائل للمواطنين دفعة واحدة ليستلموا المادتين معاً، مؤكداً ان هذا الأمر تمت معالجته وسيتم فصل السكر عن الرز منذ يوم غد السبت، وتصبح الرسائل تصل منفصلة للمواطنين لاستلام كل مادة على حدى.



سيريانديز