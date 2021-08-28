غدا السبت.. فصل مادة السكر عن الرز في البطاقة الذكية

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم خلال لقاءه مع التجار والصناعيين والاعلاميين في غرفة تجارة دمشق عن عزم الوزارة على فصل مادة السكر عن الرز التمويني في البطاقة الذكية بدأ من يوم غد السبت، وأشار أن ذلك بعد الازدحامات التي حصلت مؤخراً في تسليم الدفعات الاخيرة في صالات السورية للتجارة والتي قوبلت بامتعاض شعبي واتهام بفوضى توزيع، وارسال الرسائل للمواطنين دفعة واحدة مما جعل بعضهم يقفون لأكثر من أربع ساعات على الطوابير حتى حصلوا مستحقاتهم.



الأمر الذي عزا سببه الوزير سالم -بكل شفافية- إلى وصول مادة السكر إلى الصالات وتأخر الرز، وحين وصلت المادة الأخرى تم ارسال رسائل للمواطنين دفعة واحدة ليستلموا المادتين معاً، مؤكداً ان هذا الأمر تمت معالجته وسيتم فصل السكر عن الرز منذ يوم غد السبت، وتصبح الرسائل تصل منفصلة للمواطنين لاستلام كل مادة على حدى.







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