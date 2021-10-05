عُمان: مصرع 11 شخصاً جراء الإعصار «شاهين»

قضى 11 شخصاً على الأقل جراء الإعصار «شاهين» الذي ضرب سلطنة عمان متسبباً بفيضانات وانزلاقات أرضية، وفق ما أعلنت الاثنين أجهزة الطوارئ.



وقضى سبعة من الضحايا في محافظة الباطنة، وفق اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، التي أشارت إلى فقدان أثر كثر.



ومن بين أربعة أشخاص قضوا الأحد، طفل جرفته مياه الفيضانات وآسيويان توفّيا بعدما تسببت الفيضانات بانزلاق أرضي أدى إلى انهيار مبنى كانا يقطنان فيه.



واستجابةً لما خلّفه «شاهين» من أضرار، عقدت اللجنة الوزارية التي شُكّلت لتقييم الأضرار، اليوم، اجتماعها الأول برئاسة وزير المالية، بن سالم الحبس، في مركز شرطة عمان السلطانية، وذلك لـ«تقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات في أسرع وقت ممكن»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العمانية».

وكانت «اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة»، قد أعلنت، أمس، تخفيض تصنيف «شاهين» إلى عاصفة استوائية ومن ثم إلى منخفض استوائي أدى ليل الأحد إلى هطول أمطار غزيرة شمال العاصمة مسقط.



والاثنين استخدم سلاح الجو العماني مروحيات لإجلاء الناجين المحاصرين عند الساحل الشمالي للبلاد. وتم إنقاذ سجين من على أحد السطوح في السويق، وفق الشرطة.



وتساقطت الأشجار وغمرت المياه الشوارع في مناطق عدة، لكن الأوضاع في العاصمة مسقط عادت تقريباً إلى طبيعتها، وقد باشرت البلديات أعمال فتح الطرقات في مناطق عدة.



وأعلنت هيئة الطيران المدني في بيان «انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية شاهين».



وفي إيران، أفادت تقارير عن مصرع ستة أشخاص الأحد، في حين أعلنت الإمارات المحاذية لسلطنة عمان حالة تأهب.