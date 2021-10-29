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عون يطلب من موسكو صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم انفجار مرفأ بيروت

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من السفير الروسي ألكسندر روداكوف، ابلاغ موسكو رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية لمنطقة الانفجار في مرفأ بيروت.


وعرض عون مع روداكوف العلاقات اللبنانية – الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأشار عون إلى الموقف الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وطلب رسميا من السفير روداكوف ابلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور، "علها توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق القضائي في الجريمة".

من جهته، وعد السفير روداكوف بنقل الطلب الرئاسي الى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه.

كما عرض خلال اللقاء التعاون القائم بين لبنان وروسيا في مجال الطاقة. فرحب عون بالرغبة التي أبدتها الشركات الروسية في العمل مع الدولة اللبنانية لا سيما في ما خص مصفاتي النفط في طرابلس والزهراني، على أن يصار إلى إعداد دراسة كاملة وشاملة حول الموضوع.

كما تناول البحث الاتفاقية المتعلقة بمنشآت النفط في طرابلس. وأكد روداكوف أن "موسكو مهتمة بمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، والمساهمة في عملية النهوض الاقتصادي".