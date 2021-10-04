عناصر حماية المستهلك يضبطون مخالفات متنوعة في دمشق

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وبالتعاون مع ادارة الجمارك العامة سيارة تحمل بقرة تم ذبحها خارج المسلخ بوزن 130 كغ، فتم تسليمها أصولاً للمسلخ الفني بالمدينة.



كما طالت الضبوط مطعم (ل، ش) بالبرامكة بمخالفة حيازة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري (مسبحة-طحينة-ومكملاتها)، ومطعم فلافل (م) بمخالفة غش وخداع المستهلك في حقيقة ومواصفات المادة المعروضة للمياه المعدنية بعبوات بسعة مختلفة قام المخالف بتعبئتها من حنفية المحل تبينت لعناصر الرقابة من عدم احكام إغلاق العبوات.



وذكر محمد فوزي سعد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أن الضبوط طالت أيضا ميني ماركت (ل)بعين الكرش بمخالفة حيازة شامبو ومزيل تعرق مجهول المصدر، ومحلات بمخالفات عدم ابراز فواتير جملة ومفرق وعدم الاعلان عن الأسعار بكافة أنحاء مدينة دمشق.



وأكد سعد بأنه تم إحالة المخالفين إلى القضاء موجودا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١.