طباع من حلب: يجب عودة جميع المدارس التي تملكها وزارة التربية في سورية للتعليم

أعلن وزير التربية دارم طباع أنه من الضروري اليوم عودة جميع المدارس التي تملكها وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية وفي جميع أرجاء الوطن للتعليم.



وشدد طباع، خلال إطلاق الوزارة العام الدراسي الجديد اليوم السبت باحتفال مركزي تحت اسم "مهرجان الفرح" في مدرسة المأمون بحلب، على أنه "لم يعد من المقبول اليوم أن نسمح اطلاقا لأي أحد أن يحتكر التعليم، نحن وجهنا نداء لكل المعلمين والطلاب التوجه إلى المدارس أينما كانت سواء في شمال شرق سورية وفي إدلب وفي كل المناطق، مدارسنا لأبنائنا ولا يجوز أن يحتلها احد، ولا يجوز لأحد أن يدرس غير المنهاج الوطني لأننا نبني إنسانا والإنسان الوطني السوري يحب أن يحمل المنهاج الوطني السوري، فلا يجوز أن نحمل هويات غير هوياتنا، هذا أصبح من المستحيل".



ودعا الوزير في كلمته خلال المهرجان، بحضور محافظ حلب حسين دياب أمين فرع حزب "البعث" بحلب أحمد منصور وممثلي المنظمات الدولية، المعلمين والطلاب الالتحاق بالمدارس أينما وجدت "لتعليم المنهاج الوطني للجمهورية العربية السورية إيمانا بأن التعليم واجب وطني مقدس لا يجوز التهاون به أو حرفه عن مساره الوطني مهما كانت الظروف، وطالب بالابتعاد عن أي محاولة لاستغلال الأطفال في المدارس لأغراض سياسية "لا تخدم نموهم السليم وفق بيئة سليمة تجمعهم لا تفرقهم وتعلمهم المحبة والتسامح وليس الكراهية والتطرف".



وأشادت ممثل المنظمات الدولية في سورية مديرة مكتب "اليونيسيف" في محافظة حلب ايناس عبيدات، في كلمتها بالتزام وزارة التربية "في صياغة مستقبل أفضل لأطفال سورية من خلال تأمين التعليم لهم"، ولفتت إلى أن الأطفال والمعلمين في جميع أنحاء سورية "يواجهون تحديات جسيمة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة والاضرار التي لحقت بقطاع التعليم والمدارس، والضغوطات النفسية التي سببتها الأزمة".



وناشدت وسائل الإعلام والصحافة بمشاركتها للوصول إلى الأطفال وأولياء الأمور "وتشجيعهم على الذهاب إلى المدرسة كي نصل للأهداف المرجوة منا جميعا، ونوهت بأن "اليونيسيف" ملتزمة "بدعم التعليم وتشجيع الاطفال، وخصوصاً الأكثر ضعفا وذوي الاحتياجات الخاصة، للعودة إلى المدارس".



وقدم المشاركون من تلاميذ منظمة طلائع البعث وطلاب اتحاد شبيبة الثورة فقرات فنية وطربية ورياضية ووصلات غنائية وعروضاً للكورال و"اسكتشات" مدرسية شائقة، لاقت استحساناً لدى الحضور.



خالد زنكلو - الوطن