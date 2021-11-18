ضبط مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في مركز أجبان وألبان مخالف

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أمس مركز أجبان وألبان في سبينة بمخالفة عدم وجود بطاقة بيان بكمية ٣٠ عبوة



وذكر سائر شيحا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أن الضبوط طالت مواد منتهية الصلاحية في سوبر ماركت بصحنايا ومواد مجهولة المصدر لدى محل خرداوات في يلدا





وطالت الضبوط أيضاً موزع غاز في الضمير بمخالفة البيع بسعر زائد أما باقي الضبوط فقد تنوعت بين مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير وسحب عينات لمواد مختلفة





وأكد شيحا أن التعامل مع المخالفين يتم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨لعام ٢٠٢١.