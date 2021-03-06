صواريخ بالستية تستهدف حراقات النفط في ريف حلب

استهدفت صواريخ مجهولة، مساء اليوم، حراقات البترول في بلدتي الحمران وترحين، الخاضعتين لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب.



وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن الانفجارات ناجمة عن هجوم بصواريخ بالستية، وأنها أسفرت عن إصابة 18 شخصا، وقالت إنه لم يتضح من نفذ الضربات.



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لحرائق ضخمة، ناجمة عن الانفجارات في حراقات البترول، وقالت مصادر محلية إن استهداف "ترحين" سبقه عدة انفجارات هزت منطقة الحمران قرب مدينة جرابلس في الريف الشمالي الشرقي لحلب، وقالت إنه ناجم عن "استهداف صاروخي لحراقات تكرير النفط".



وكانت ترحين شهدت في التاسع من الشهر الماضي انفجارات استهدفت "حراقات تكرير النفط" فيها.