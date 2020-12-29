أعلنت الصفحة الرسمية “لجوقة الفرح” عن شفاء الأب الياس زحلاوي من فيروس “كورونا” مساء الاثنين 28 كانون الأول .



ونشرت الجوقة “نعلن شفاء الأب الياس زحلاوي بعد صدور نتيجة المسحة سلبية بتاريخ 28-12-2020، مع العلم بأنه لازال بفترة نقاهة و الزيارات متوقفة”، مشيرة إلى أنه “خلال فترة قصيرة سيغادر المستشفى”.



وكان الأب زحلاوي دخل العناية المشددة في المستشفى الفرنسي بدمشق، بعد إصابته بفيروس “كورونا”، ثم بدأت صحته بالتحسن تدريجياً.



واجتمع أطفال “جوقة الفرح” في مشهد مؤثر أمام نافذة الأب الياس زحلاوي، خلال فترة علاجه، منشدين تراتيل الميلاد،وحملوا رسالة السلام والصحة للأب زحلاوي الذي أطل من نافذة غرفته، وشكر الجوقة والقائمين عليها وتمنى لهم ولأهلهم والدموع بعينيه، الصحة ودعاهم للإيمان بالمحبة ونشر الفرح بدلا من ثقافة العنف والموت.



الجدير بالذكر أن الأب زحلاوي يعد واحداً من أشهر رجال الدين السوريين، وهو عضو في اتحاد الكتاب العرب، وله عدد من المؤلفات، والترجمات، باللغتين العربية والفرنسية.



وأطلق الأب زحلاوي “جوقة الفرح” عام 1977 بنحو 55 طفلا، لتضم اليوم نحو 500 شخصاً من ثلاث فئات عمرية، إذ تضم منشدين أعمارهم ما بين 7 إلى 75 عاماً.



وعين زحلاوي كاهنا في كنيسة سيدة دمشق، حيث يقيم بغرفة صغيرة فيها حتى الآن.