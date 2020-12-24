شاب سوري يبتكر مبيداً طبيعياً يقضي على آفة النيماتودا
فاز الطالب يزن محمد من كلية الهندسة الزراعية جامعة تشرين من خلال مشروع تقدير فعالية بعض الطرق والأساليب الحديثة في مكافحة “نيماتودا تعقد الجذور” في البيوت المحمية بدعم مشروع قفزة للطلبة الجامعيين الذي تقيمه جامعة البعث بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الطالب أكد أن فكرة المشروع انطلقت من ضرورة إيجاد مبيد زراعي طبيعي لآفة النيماتودا التي تسبب أضراراً كبيرة بأغلب المحاصيل الزراعية، وأن محاولاته تركزت على إيجاد منتج محلي طبيعي دون إضافات كيميائية وبنفس فعالية المبيدات الكيميائية المستوردة حيث يكون منتجاً صديقاً للبيئة وأقل تكلفة على المزارع وخاصة أننا نعاني من هذه الآفة في البيوت البلاستيكية على امتداد الساحل السوري ومع عدم وجود مبيدات محلية سورية مختصة بالنيماتودا يضطر المزارع لاستخدام مبيد أجنبي مستورد وبتكلفة عالية.
سانا