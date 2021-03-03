سوق خضار أوغاريت في اللاذقية.. صفر خدمات

يعاني أصحاب البسطات والسكان المحيطين بسوق أوغاريت في اللاذقية من العديد من المشاكل ومن أبرزها عدم توفر الشروط الصحية إضافة لسوء الخدمات والنظافة وخصوصاً في ظل انتشار فيروس كورونا .



ويقع سوق أوغاريت في منطقة مزدحمة بالسكان فضلا عن وجوده بين الأبنية، حيث أكد البائعون لتلفزيون الخبر أنه "لا شروط صحية ولا تهوية وهذا ما يلاحظه المارون بقرب السوق فضلا عن الروائح الكريهة باعتبار السوق مغلقا وليس سوقا مفتوحا في الهواء".واشتكى العديد من أصحاب البسطات في سوق أوغاريت من سوء النظافة وغياب البلدية وقال أحد البائعين "لا يوجد أي عامل نظافة من البلدية يدخل إلى السوق وهناك شخص ينظف السوق يومياً يأخذ ٢٠٠ أو ٣٠٠من كل صاحب بسطة و البلدية لاتعرف من سوق أوغاريت إلا الضرائب".



و عن أرضية السوق والصرف الصحي قال بائع آخر "لا يوجد صرف صحي ولا تهوية و حتى أرضية السوق كلها متعرجة ولا يوجد مظلات وعند نزول المطر يصبح السوق شلالات من الماء و لا يدخل للسوق أي شخص".



من جهته لم يرد رئيس مجلس مدينة اللاذقية عصام عابدين على محاولات الاتصال به والرسائل القصيرة على مدار يومين لتوضيح رأي البلدية بمعاناة أصحاب البسطات.يذكر أن هناك مقترح من مجلس المدينة السابق لنقل سوق خضار أوغاريت من مكانه الحالي إلى مكان يراعي الشروط الصحية.





تلفزيون الخبر