تركيا تخنق الفرات.. انخفاض قياسي في منسوب النهر باتجاه سوريا يصل حد الجفاف
الجيش السوري يستهدف مواقع المسلحين في منطقة خفض التصعيد
شهداء وجرحى في هجوم للمسلحين على ريف حماة الشرقي
هذه خلفيات الضربات الأمريكية الأخيرة على سوريا.. ؟!
الخارجية تطالب مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات "الإسرائيلية"
مصدر روسي يكشف تفاصيل التصدي للعدوان الإسرائيلي على دمشق
قسد تغلق مدينة الشدادي
الاحتلال الأمريكي يخرج 45 شاحنة محملة بالقمح المسروق من الحسكة إلى العراق
الدفاع الروسية: مسلحو إدلب نفذوا ٢٤ اعتداء خلال الساعات ال 24 الماضية
هل سيتحول شمال شرق سوريا إلى منطقة المواجهة بين الولايات المتحدة وتركيا؟
أمريكا تنقل المزيد من مسلحي “داعش” من قاعدتها في الشدادي إلى دير الزور
مروحية عسكرية روسية تنفّذ هبوطاً اضطرارياً في ريف الحسكة
الموت في مخيم الهول تحت أنظار "قسد"
“النصرة” تشن حملة أمنية وتعتقل مسلحي “حراس الدين” في إدلب
إدارة بايدن تُدشّن اعتداءاتها في سوريا: أولى محاولات استعادة «الردع»

سوق خضار أوغاريت في اللاذقية.. صفر خدمات

يعاني أصحاب البسطات والسكان المحيطين بسوق أوغاريت في اللاذقية من العديد من المشاكل ومن أبرزها عدم توفر الشروط الصحية إضافة لسوء الخدمات والنظافة وخصوصاً في ظل انتشار فيروس كورونا .

ويقع سوق أوغاريت في منطقة مزدحمة بالسكان فضلا عن وجوده بين الأبنية، حيث أكد البائعون لتلفزيون الخبر أنه "لا شروط صحية ولا تهوية وهذا ما يلاحظه المارون بقرب السوق فضلا عن الروائح الكريهة باعتبار السوق مغلقا وليس سوقا مفتوحا في الهواء".واشتكى العديد من أصحاب البسطات في سوق أوغاريت من سوء النظافة وغياب البلدية وقال أحد البائعين "لا يوجد أي عامل نظافة من البلدية يدخل إلى السوق وهناك شخص ينظف السوق يومياً يأخذ ٢٠٠ أو ٣٠٠من كل صاحب بسطة و البلدية لاتعرف من سوق أوغاريت إلا الضرائب".

و عن أرضية السوق والصرف الصحي قال بائع آخر "لا يوجد صرف صحي ولا تهوية و حتى أرضية السوق كلها متعرجة ولا يوجد مظلات وعند نزول المطر يصبح السوق شلالات من الماء و لا يدخل للسوق أي شخص".

من جهته لم يرد رئيس مجلس مدينة اللاذقية عصام عابدين على محاولات الاتصال به والرسائل القصيرة على مدار يومين لتوضيح رأي البلدية بمعاناة أصحاب البسطات.يذكر أن هناك مقترح من مجلس المدينة السابق لنقل سوق خضار أوغاريت من مكانه الحالي إلى مكان يراعي الشروط الصحية.

 



تلفزيون الخبر 