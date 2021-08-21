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سوريا تدين الاعتداءات الإسرائيلية وتطالب مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة

دانت سوريا الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت محيط دمشق ومحيط مدينة حمص  مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية: “الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية لن تنجح في إحباط أو ترهيب الشعب السوري والجيش العربي السوري وحلفائه، ولن تثنيهم عن هزيمة تنظيمي داعش وجبهة النصرة وباقي المجموعات الإرهابية شريكة (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية في الإرهاب”.

وأضاف البيان: “وزارة الخارجية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد سوريا، وأن يفرضا على الاحتلال الإسرائيلي احترام القرارات المتعلقة باتفاقية فصل القوات، ومساءلته عن إرهابه وجرائمه”.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية مساء أمس الخميس 19/8/2021لصواريخ إسرائيلية من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص.

 

 


المصدر: سانا