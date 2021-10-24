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سبعة اعتداءات لإرهابيي (النصرة) من منطقة خفض التصعيد بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذت سبعة اعتداءات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر اللواء البحري فاديم كوليت نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم في بيان له أنه تم رصد 7 اعتداءات من المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة اثنان منها في إدلب وثلاثة في اللاذقية وهجوم في كل من حلب وحماة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس الماضي أن إرهابيي “جبهة النصرة” نفذوا 13 اعتداء من منطقة خفض التصعيد في إدلب اتجاه المناطق الآمنة.