سارقو النقود من السيارات في قبضة الأمن باللاذقية

بعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية حول وقوع حوادث سرقة مبالغ مالية من السيارات المركونة ليلاً في شوارع المدينة عن طريق كسر زجاج السيارة من قبل أشخاص مجهولين وخلال فترة وجيزة قام فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بإلقاء القبض على الفاعلين وهم: (س .س) و(خ .ح) و(ر .ح) و(م .خ) و( ا. ا )، ضبط بحوزتهم سبعمائة ألف ليرة سورية، وحبوب مخدرة، وأدوات يستخدمونها في كسر زجاج السيارات تمت مصادرتها، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على ارتكاب العديد من السرقات.



حيث كانوا يسرقون النقود والأشياء الشخصية من السيارات ليلاً بطريقة كسر الزجاج الجانبي بالاشتراك مع آخرين متوارين.مازالت التحقيقات مستمرة معهم والأبحاث جارية عن شركائهم المتوارين وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.