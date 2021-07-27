ريف دمشق: بسبب إدمانه على لعبة ” الببجي ” سرق من جده مبلغ ١٧ ألف دولار و مصاغ ذهبي

ادعى إلى ناحية عربين بريف دمشق أحد المواطنين بإقدام مجهولين على سرقة مبلغ سبعة عشر ألف دولار أمريكي و مصاغ ذهبي يقدر قيمته بحوالي خمسة عشر مليون ليرة سورية أثناء غيابه عن منزله.



توجهت دورية إلى المنزل وبالكشف تبين وجود حبل ممدود من سطح المنزل إلى شرفة الشقة التي تمت سرقتها.



بالبحث والسؤال تم الاشتباه بالمدعو (عمر . ش) والذي يكون حفيد صاحب المنزل كونه مقيم في نفس المنزل وتمت السرقة بدون أي كسر أو خلع.تم إحضاره إلى مركز الناحية ،وبمواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على سرقة جده وإقدامه على التمويه من خلال ربط حبل من سطح البناء إلى شرفة المنزل ليبعد الشبهة عنه.



كما اعترف بقيامه بإيداع المصاغ الذهبي ومبلغ ألفين وثمانمائة دولار أمريكي وستمائة ألف ليرة سورية وجهاز خليوي اشتراه من المبلغ المسروق لدى صاحب كشك بمحلة مساكن برزة وقيام صاحب الكشك بتصريف له مبلغ أربعة آلاف دولار أمريكي.





كما اعترف بقيامه بإيداع مبلغ ألف دولار أمريكي لدى صديقه, و اعترف بأنه قد صرف أكثر من ستة آلاف دولار أمريكي على شراء رصيد للعبة ” الببجي من محل ألعاب بمحلة البحصة بدمشق ” وقيامه بصرف مبالغ مالية على حاجاته الشخصية .



تم إلقاء القبض على المتعاملين معه بتصريف الدولار وإخفاء المسروقات وصاحب محل الألعاب واسترداد المصاغ الذهبي ومبلغ ثلاثة آلاف وثمانمائة دولار أمريكي وستمائة ألف ليرة سورية .التحقيقات مازالت مستمرة وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً