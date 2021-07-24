ريف حلب.. قصف تركي بالقرب من قاعدة روسية وانتشار مكثّف للقوات التركية على M4

جددت القوت التركية نشاطها العسكرية واعتداءاتها في جبهات ريف حلب الشمالي، حيث استهدفت بعد القرى بالقذائف الصاروخية، وانتشرت على اللاذقية – حلب الدولي M4 في قسمه المار بالريف الإدلبي.



وأفاد “المرصد” المعارض بأن القوات التركية والفصائل التابعة لها استهدفت اليوم السبت، بالقذائف الصاروخية قرية آبين ومرعناز وتل رفعت بالقرب من قاعدة عسكرية روسية، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.



وعلى طريق حلب-اللاذقية M4، أكد “المرصد” المعارض أنه شهد صباح اليوم انتشاراً مكثفاً على الطريق الدولي في قسمه المار في الريف الإدلبي، حيث بدأت عمليات تمشيط للطريق جنوبي إدلب تحديداً، بحثاً عن ألغام وعبوات ناسفة، ولم يعلم حتى اللحظة أسباب ذلك، فيما قد يكون لتسيير القوات التركية دورية منفردة على الطريق.



يشار إلى أن طريق حلب-اللاذقية شهد قبل أيام توتراً ميدانياً نتيجة تجدد الاعتداءات عليه، كما تشهد جبهات ريف حلب باستمرار توتر ميداني نتيجة استمرار الاستهدافات التركية لقرى وبلدات تلك المنطقة.