روسيا تعلن إعادة بناء قوس النصر في تدمر

قال سفير روسيا في سوريا ألكسندر يفيموف، إنه سيتم ترميم قوس النصر في تدمر السورية الذي دمره مسلحو تنظيم داع.ش الإره.ابي، وذلك على أساس نموذج روسي رقمي ثلاثي الأبعاد.



وأضاف السفير، في مقابلة مع مراسل وكالة “تاس”: “لقد تم بالفعل إتخاذ الخطوات الجادة الأولى، على سبيل المثال في آب 2020، تم تسليم الجانب السوري، نموذجاً ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر القديمة أعدّه متخصصون روس، وعلى أساسه يخطط لتنفيذ الترميم”.



ووفقاً للسفير، يتم تنفيذ هذا العمل بالتنسيق الوثيق مع “اليونسكو” وإدارة الآثار والمتاحف في سوريا.



وتابع السفير: “لن نقول إنه توجد صعوبات جدية لا يمكن التغلب عليها خلال ذلك. لكن هذه العملية نفسها، شاقة وتتطلب إعداداً دقيقاً، وتنفيذاً عالي الجودة في جميع المراحل. لذلك، من الناحية الموضوعية، سيستغرق الأمر الكثير من الوقت”.



يُذكر أن قوس النصر في تدمر هو عبارة عن بوابة ذات ثلاثة مداخل، فوقها قوس تُزينه نقوش هندسية ونباتية، بُني بين عامي 193 و 211 ميلادي، ويحيد القوس حوالي 30 درجة عن الطريق المستقيم.