رئيس تحرير ويكيليكس: الإعلام الغربي متواطئ بإخفاء حقيقة الحرب على أفغانستان

أكد رئيس تحرير موقع ويكيليكس كريستين هرافنسون أن وسائل الإعلام الغربية تواطأت لجهة إخفاء حقيقة الحرب على افغانستان معتبراً أن الانسحاب الأمريكي المتسرع من هذا البلد لا ينبغي أن يفاجئ أحداً.



وقال هرافنسون لقناة روسيا اليوم إن قدرة واشنطن على خداع العالم لعقدين من الزمان هي ما تدعو إلى الصدمة حيث تواطأت وسائل الإعلام الغربية في إخفاء حقيقة الحرب في افغانستان ما سمح بتعزيز تلك الكذبة غير العادية طوال هذه المدة.



وأضاف إن الحرب التي شنتها واشنطن منذ 19 عاماً على أفغانستان كانت كذبة كبيرة لم يستفد منها سوى المجمع الصناعي العسكري الأمريكي ومقاولي القطاع الخاص ولا يعد الانسحاب الفوضوي الراهن مفاجأة لكن وسائل الإعلام الرئيسية حول العالم لم تدرك الأكاذيب التي أطالت الحرب منذ فترة طويلة.



ولفت هرافنسون إلى أن موقع ويكيليكس كان نشر مجموعة من الوثائق التي رسمت جميعها صورة حقيقية لما كان يحدث في أفغانستان قبل 11 عاماً موضحاً أن ما تسمى (مذكرات الحرب الأفغانية) وهي عبارة عن مجموعة من السجلات العسكرية الداخلية الأمريكية والبرقيات الدبلوماسية ووثائق من وكالة المخابرات المركزية تغطي الفترة بين 2004 و2010 مشيراً إلى أنه على الرغم من ملف تفريغ تلك الوثائق إلا أن التصور العام عن الحرب في أفغانستان لم يتغير واستمرت الأكاذيب .