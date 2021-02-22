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دكتور جامعي يُرجئ محاضرة ماجستير لوقوفه على دور الخبز

أرجأ الدكتور قيس عبود الأستاذ الجامعي في قسم الأتمتة الصناعية بكلية الهندسة التقنية في جامعة طرطوس، محاضرة ماجستير صباح اليوم بسبب وقوفه على الدور للحصول على مادة الخبز.

وكتب عبود على صفحته في فيسبوك “موعد الخبز لايؤجل، كان عندي محاضرة ماجستير أرجأتها لأقف على دور الخبز، لأن الخبز يأتي في العاشرة واكتشفت أن الخبز أهم من العلم، بالخبز وحده يحيا الإنسان”.

ويعاني الموظفون في طرطوس يومياً في الحصول على الخبز الذي يتم توزيعه خلال فترة الدوام وبعد انتظار يدوم لساعات على الدور، مطالبين أن يتم شراء الخبز ليلا من الأفران وعلى البطاقة أو التسجيل لدى المعتمد قبل يوم ودفع ثمنه وأخذه باليوم التالي بعد عودة الموظفين من دوامهم.

 

 


صفاء علي 