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دراسة تشير إلى العلاقة بين مستوى الذكاء ونشاط الدماغ

أكد علماء روس من جامعة مقاطعة جنوب الأورال على وجود علاقة تربط مستوى الذكاء بنشاط عمل الدماغ، والتي يمكن رصدها أثناء تخطيط أمواج الدماغ.

ووفقا للدراسة التي نشرت على موقع الجامعة، قالت رئيسة مختبر البحوث الجينية الجزيئية لصحة الإنسان وتطور المدرسة الطبية والبيولوجية العليا إينا فيكليشيفا: "خضع المشاركون في الدراسة لاختبارات ذكاء، ثم سجلنا مخططهم الكهربائي للدماغ".

وتابعت بقولها: "باستخدام الأساليب الرياضية، قمنا بتحليل الاتصال الوظيفي للدماغ بناءً على مخطط كهربية الدماغ وتأكدنا من وجود صلة بين نشاط الدماغ ومستوى الذكاء، وقمنا بمقارنة البيانات مع اختبار النتائج".

الجدير بالذكر أن تخطيط كهربية الدماغ هو دراسة الدماغ بناءً على تسجيل نشاطه الكهربائي الحيوي ويستخدم على نطاق واسع من قبل الأطباء في فحص المرضى.