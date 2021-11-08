خطة بديلة لإنقاذ المنتخب السوري.. إليكم تفاصيلها ؟!

بحثت اللجنة المؤقتة باتحاد كرة القدم السوري، خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضي، خطة بديلة في حال فشل الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة نزار المحروس، في مواجهتي العراق وإيران، ضمن منافسات الدور الأخير والمؤهل لمونديال قطر 2022.



مصادر إعلامية علمت، بأن قرار حل الجهاز الفني سيكون جاهزاً في حال لم يحصد المنتخب 4 نقاط من المباراتين، ليتم مباشرة تشكيل جهاز فني جديد ليقود المنتخب في مشاركته المهمة ببطولة كأس العرب التي ستنطلق نهاية الشهر الحالي بقطر، بحسب موقع كورة.



وأكد المصدر، أن اللجنة المؤقتة تنسق مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، لتأمين تأشيرة الدخول لـ3 مدربين منهم اثنين محليين، مع جهاز فني مساعد، يتم العمل على تشكيله خلال الأيام المقبلة.وكشف المصدر أن فجر إبراهيم ضمن الأسماء المرشحة لقيادة نسور قاسيون، بعد فشل تدريبه للمنتخب اليمني.