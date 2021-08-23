خط توتر معفى من التقنين يغذي 5 آبار في مصياف

أنهت الورشات الفنية للشركة العامة لكهرباء حماة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من خط توتر مستقل من محطة تحويل مصياف معفى من التقنين لتغذية 5 آبار لمياه الشرب بالكهرباء بشكل دائم لتوفير المياه للمواطنين وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب.



وتضمنت أعمال المرحلة الأولى نصب الأبراج والأعمدة حيث تمت إقامة برج لمركز تحويل وعمودين حديديين و14 عمود خشب توتر متوسط إضافة إلى مد كبل بطول 400 متر.



وتمت المباشرة بتنفيذ المرحلة الثانية من تغذية الآبار الشرقية لمدينة مصياف بعد أن تم نصب أبراج التوتر المتوسط 20 كيلو فولت ويتم العمل على مد كابلات توتر متوسط والأعمال مستمرة حتى تأمين التيار الكهربائي للآبار.

المصدر: سانا