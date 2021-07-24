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خسارة "هند ظاظا" أصغر مشاركة في ألعاب طوكيو

خسارة "هند ظاظا" أصغر مشاركة في ألعاب طوكيو

ودّعت هند ظاظا، أصغر رياضية سورية مشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفي، من مسابقة كرة الطاولة بخسارتها أمام النمسوية جيا ليو 0-4 السبت.


دامت مباراة ظاظا (12 عامًا) والمخضرمة جيا البالغة 39 عاماً 24 دقيقة لتنتهي 4-11 و9-11 و3-11 و5-11 في الدور التمهيدي من المسابقة.


وتحوّلت الطفلة السورية المغمورة، المولودة في 1 كانون الثاني/يناير 2009، إلى أشهر رياضية في البلاد التي مزّقتها حرب قائمة منذ عشر سنوات، عندما فازت ببطولة غرب آسيا خاطفة بذلك بطاقة التأهل إلى الأولمبياد.

 


ا ف ب 