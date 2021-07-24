خسارة "هند ظاظا" أصغر مشاركة في ألعاب طوكيو

ودّعت هند ظاظا، أصغر رياضية سورية مشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفي، من مسابقة كرة الطاولة بخسارتها أمام النمسوية جيا ليو 0-4 السبت.



دامت مباراة ظاظا (12 عامًا) والمخضرمة جيا البالغة 39 عاماً 24 دقيقة لتنتهي 4-11 و9-11 و3-11 و5-11 في الدور التمهيدي من المسابقة.



وتحوّلت الطفلة السورية المغمورة، المولودة في 1 كانون الثاني/يناير 2009، إلى أشهر رياضية في البلاد التي مزّقتها حرب قائمة منذ عشر سنوات، عندما فازت ببطولة غرب آسيا خاطفة بذلك بطاقة التأهل إلى الأولمبياد.



ا ف ب