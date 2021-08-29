حالة الطقس 29/9/2021

أفادت الأرصاد الجوية ، بأن درجات الحرارة في سوريا ستميل للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم الأحد، سيكون صحواً حاراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحول طقس غداً الاثنين، أوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستبقى أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات والطقس يكون صحو حار نسبياً إلى سديمي شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



وكانت صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، توقعت أن تشهد سوريا حالة عدم استقرار ماطرة تؤثر على أجزاء من مناطق ريف دمشق الشمالي والقلمون وأجزاء من مناطق الوسط السوري، ويرافقها بعض الخلايا الرعدية، وذلك نتيجة الحمل الحراري العالي والرطوبة الكبيرة، وتبقى متوقعة على الأقل خلال الـ 3 أيام القادمة خصوصاً على المناطق الجنوبية والوسطى.



وتشير التوقعات الأخيرة إلى أن حرارة الـ 40، تنتهي غداً الاثنين، حسب الصفحة المذكورة أعلاه.