حاكم المركزي سابقا يقترح قطع الانترنت ٦ ساعات لـ “إعادة تربية المجتمع”

اقترح حاكم مصرف سوريا المركزي السابق دريد درغام قطع الانترنت لمدة ست ساعات بعد منتصف الليل بهدف إعادة هيكلة المجتمع.



وكتب “درغام” على صفحته على موقع فيسبوك “تخيلوا حياة السوريين لو تدرس وزارة الاتصالات قطعاً مقصوداً وكاملاً للانترنت لمدة 6 ساعات بعد منتصف الليل بهدف إعادة هيكلة المجتمع السوري”.



وأضاف “درغام”: “خاصة جيل انستغرام وفيسبوك والببجي” حيث أشار إلى أن “المقترح بناءً على الهجرة التي يمارسها كثر ممن لم يهاجروا”.



وذكر “درغام” أنه “في سنوات التقنين الجائر وفي ظل انقطاع كل شيء وبدلا من حوار ونقاش الناس مع بعضهم حول الأساسيات والأولويات والحد الأدنى من العواطف المتبادلة بين العائلات، لا يوجد أي حدود واضحة لعلاقة السوريين فيما بينهم وبالأخص أفراد العائلة”.



وتابع “درغام”: “حيث يمتطي كل فرد من العائلة متن جواله أو حاسبه ويعيشون مجتمعين اغتراباً حقيقياً مع أنهم يقطنون المنزل ذاته”.



ودعا “درغام” إلى “حوارٍ هادفٍ حول السلبيات والايجابيات على كل شريحة سورية مدمنة رقميا بعيدا عن أجواء سلالم ودهاليز الشرق”.



واختلفت آراء المتابعين لهذا المقترح مابين تأييد ورفض حيث كتب إياد “ذكرني هذا المقترح في حقبة تاريخية كان يتم فيها مكافحة الكتب العلمية و الأدبية وكل ما هو جديد من العلوم”.وكتبت لبانة “انقطاع النت لا يحل مشكلة انجراف خاطئ لجيل بأكمله، الحل في توجيهه نحو إيجابيات النت و نحو احترام الانجاز و النجاح و العمل”.



ورد خلدون “أصبت دكتور، ولو كانت الخطوة الأولى والأهم هي من الأهل وواجب الدولة ليس بالقطع العام ولكن في إيجاد آلية لتحديد كل مستثمر وبعدها ضبط كل ما هو سلبي في كل الاتجاهات”.



يذكر أن واقع الانترنت في سوريا يعاني من بطء شديد على الرغم من أن العديد من الوظائف والأعمال والأفرع الجامعية تتطلب عمل وبحث على الانترنت.





تلفزيون الخبر