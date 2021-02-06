جمعية الألبان: نشرة أسعار جديدة للألبان والأجبان قريباً

كشف رئيس "الجمعية الحرفية للألبان والأجبان" عبد الرحمن الصعيدي، عن قرب صدور نشرة تسعير جديدة للألبان والأجبان خلال الفترة القادمة، بعدما نوقشت مع وزارة التموين، بانتظار أن تبدي المحافظة رأيها بها، مؤكداً أن الأسعار المحددة أقل من السوق.



وأضاف الصعيدي أن أسعار الألبان والأجبان أصبحت تفوق قدرات المستهلك بأضعاف، مبيّناً أن المادة متوافرة لكنها ليست في متناول الجميع، حيث وصل سعر كيلوغرام الحليب إلى 1,300 ليرة، وكيلو الجبن البلدي إلى 4 آلاف ليرة.



ولفت إلى أن كيلو الجبن الشلل وصل في الأسواق إلى 7 آلاف ليرة، والعكاوي إلى 4,800 ليرة، واللبن بين 1,000 – 1,100 ليرة، أما كيلو اللبنة لا يقل عن 3,600 لكاملة الدسم، و3,200 لنصف الدسم، و2,800 للخالية من الدسم.



وقبل أسابيع، توقع رئيس "الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها" عبدالرحمن الصعيدي، انخفاض أسعار الألبان والأجبان بنسبة تصل إلى 25%، بسبب توقف التصدير إلى لبنان نتيجة تداعيات كورونا وضعف القدرة الشرائية.



وأرجع الصعيدي سابقاً أبرز أسباب ارتفاع أسعار الحليب إلى ارتفاع سعر العلف، والطلب المتزايد من المعامل والمنشآت على مادة الحليب، وأيضاً التصدير المستمر للأجبان.



ونفى رئيس اللجنة المركزية للتصدير في "اتحاد غرف التجارة" فايز قسومة، مؤخراً وجود تأثير لتصدير مشتقات الحليب على أسعارها في السوق، مبيناً أن ما يُصدّر حالياً قليل جداً لا تتجاوز نسبته 3% من حجم الإنتاج الكلي، ويقتصر على لبنان والعراق.



ورأى قسومة أن سعر الحليب وحوامل الطاقة هي من يتحكم بسعر مشتقات الحليب، مبيّناً أن أصحاب معامل الألبان والأجبان يشترون المازوت والغاز بسعر حر، كما أن الحليب المنتج محلياً لا يغطي حاجة السوق لذا يتم اللجوء إلى الحليب المجفف المستورد.



وتوقع قسومة انخفاض سعر الحليب ومشتقاته بنسبة 20% عن السعر الحالي خلال فصل الربيع القادم، أي خلال أشهر شباط وآذار ونيسان وأيار، نتيجة زيادة إنتاج حليب الغنم خلال فصل الربيع الذي تلد فيه الأغنام، حسب كلامه.



الاقتصاد اليوم