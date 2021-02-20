تفجير قنبلة في ملهى ليلي تكشف عصابة سرقة سيارات في حلب

أدت حادثة إلقاء شخص قنبلة يدوية داخل مقهى ليلي في مدينة حلب، إلى اكتشاف عصابة سرقة سيارات، ارتكبت جرائم عديدة في مختلف أحياء المدينة.



وذكرت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي أن “قسم شرطة باب الفرج تمكن من إلقاء القبض بدايةً على شخصين دخلا في شجار مع آخرين أثناء تواجدهم في ملهى ليلي، حيث قام أحد المذكورين بإلقاء قنبلة يدية حينها، إلا أنها لم تنفجر”.



وأوضحت الوزارة أنه “بعد إلقاء القبض على الفاعلين وتحويلهم للأمن الجنائي، جرت تحقيقات معهما كشفت عن مسؤوليتهما مع أشخاص آخرين بارتكاب سرقات عديدة لمحتويات سيارات في مختلف أحياء المدينة”.



وأشارت الوزارة إلى أنه “تم إلقاء القبض على شخص ثالث من العصابة التي قامت بسرقة محتويات أكثر من 15 سيارة”.



وبحسب اعترافات المقبوض عليهم فإن سرقاتهم طالت سيارات بمختلف أحياء المدينة كالعزيزية وشارع النيل والموغامبو والفرقان، كما سرقوا من إحدى السيارات في حي سيف الدولة مبلغاً مالياً وكمية 183 غرام من الذهب.



واعترف المقبوض عليهم أيضاً، وفق وزارة الداخلية، بسرقة مبلغ 700 ألف ليرة سورية ومسدس حربي من سيارة أخرى في حي الأعظمية.



وحول ما تم استرداده من المسروقات، بينت الوزارة أنه “تمت مصادرة أثاث منزلي وأدوات كهربائية كان المجرمون اشتروها من الأموال المسروقة، كما تم استرداد كمية 107 غرامات من الذهب المسروق أيضاً”.



يذكر أن التحقيقات ما زالت مستمرة لإلقاء القبض عن المتوارين من هذه العصابة، كما تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم لتقديمهم إلى لقضاء أصولاً.