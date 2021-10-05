تفاعل كبير من زوار جناح سورية في إكسبو دبي 2020

يشهد الجناح السوري في معرض “اكسبو دبي 2020” وهي المشاركة الأولى له منذ 10 سنوات في معارض إكسبو العالمية تفاعلاً نشطاً من زوراه واهتماماً واسعاً من وسائل إعلام عربية وعالمية.



وأشار القائمون على الجناح إلى أنه مع استمرار فعاليات المعرض يشهد الجناح السوري تفاعلاً مميزاً من الزائرين له واهتماماً متزايداً من وسائل الإعلام التي أجرت لقاءات مع إدارة الجناح للتعرف أكثر على المشاركة السورية وما تقدمه للزائرين من فرصة للاطلاع على الثقافة السورية من جهة وعلى الفرص الاقتصادية التي تقدمها سورية من جهة أخرى.



ويضم الجناح السوري مشاركة واسعة للفعاليات الاقتصادية السورية من قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التحويلية والتجارة بحضور 14 شركة إضافة إلى حضور ثمانية من أهم المصممين السوريين في مجالات الأزياء والموضة والمجوهرات والحرف في متجر التصميم الذي يتيح لزوار الجناح اقتناء هذه المنتجات المميزة.



بدوره عبر الدكتور غسان عباس سفير سورية لدى الإمارات العربية المتحدة والمفوض العام للجناح في تصريح لـ سانا عن سعادته لرؤية التفاعل الإيجابي للزوار مع ما يقدمه جناح سورية من تجربة ثقافية وفرص تجارية موضحاً أن افتتاح الجناح السوري في معرض إكسبو 2020 في دبي جاء تكليلاً لعمل دؤوب استمر أشهر.



وقال السفير عباس: “ونحن عازمون على استثمار هذه المشاركة بأفضل شكل لنحقق الفائدة القصوى من وجودنا في هذا الحدث العالمي بما فيه خير شعبنا وبلدنا”.



وتأتي مشاركة سورية تحت شعار “معاً المستقبل لنا” مستوحاة من تاريخ سورية العريق وتطلعاتها للمستقبل ومن المحطات التي لفتت انتباه الإعلاميين والزوار بشكل كبير نسخة طبق الأصل عن أبجدية أوغاريت المتفق على أنها أول أبجدية في التاريخ تعود لحوالي العام 1400 قبل الميلاد حيث يتعرف زوار الجناح على مراحل تطور الكتابة والأبجدية في مناطق متعددة من سورية وكيفية تأثير هذه الأبجدية في العالم وصولاً إلى اللغة العربية التي أثرت في العديد من لغات العالم.