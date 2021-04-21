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تعيين محمد عصام هزيمة حاكما لمصرف سورية المركزي

أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 126 للعام 2021، والقاضي بتعيين الدكتور محمد عصام هزيمة حاكماً لمصرف سورية المركزي.

والدكتور محمد عصام هزيمة من مواليد دمشق 10/2/1976
حاصل على إجازة في الحقوق كلية الحقوق – جامعة دمشق 1995 – 1999
دبلوم في القانون الدولي – كلية الحقوق – جامعة دمشق 2001
حصل على ماجستير في القانون الاقتصادي- كلية الحقوق – جامعة Paul Cézanne- Aix Marseille.  2005

ماجستير قانون الأعمال- ماجستير مهني( Professional) (حقوق الملكية الفكرية وقانون التكنولوجيا الحديثة) كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بول سيزان  -Aix-MarseIlle3-  فرنسا. 2006
 دكتوراه في القانون الدولي الخاص – اختصاص قانون التجارة الالكترونية – قسم قانون الأعمال

الخبرات المهنية:


عمل محامي- فرع نقابة المحامين بدمشق2000 – 2003
باحث في مركز القانون الاقتصادي بجامعة بول سيزان Aix Marseille 3 منذ عام 2011 حتى تاريخه

مستشار قانوني في نظم التسوية والدفع والمقاصة لدى مصرف سورية المركزي 2012-2018
عضو لإدارة التشريع في وزارة العدل 2012 -2014
عمل مدير مكتب التأهيل والتدريب في وزارة العدل   2012-2014

دكتور محاضر في المعهد العالي للقضاء – جامعة دمشق – معهد الشام العالي- جامعة الشام الخاصة – الجامعة السورية الخاصة حتى تاريخه 2011
عضو مجلس إدارة الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية 2014- 2018
عضو مجلس مفوضي الحكومة للأوراق المالية 2015 -2018
عضو مجلس ادارة سوق دمشق للأوراق المالية   2015 -2018
شغل منصب رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتجارة الحبوب منذ العام 2018حتى تاريخه
منصب نائب لحاكم مصرف سورية المركزي منذ عام 2018 حتى تاريخه
عضو هيئة الاشراف على التأمين منذ 2019 حتى تاريخه.