تصريحات خلدها التاريخ

1- حاكم مصرف سورية المركزي: من لا يكفيه راتبه للعيش خلال الشهر لا يحق له أصلا الاقتراض!!



2- وزير التربية السابق (الوز): ليستقل كل من يعتبر راتبه غير كاف!!





3- وزير المالية: ندفع 3 مليار ليرة سورية مع كل مطلع شمس لدعم الخبز والكهرباء والمشتقات النفطية والصحة والتعليم!!





4- وزير المالية: لا يوجد سوري جائع على الإطلاق .. أنا أحياناً أشعر بجوع لأنني لا أجد وقتاً للطعام في ظل انشغالي بقضايا المواطنين!!



5- رئيس الاتحاد الرياضي العام: أنا معليش اعذروني وما حدا يزعل مني أنا بعمري ما حبيت كرة القدم ولا بعمرها هاللعبة استهوتني!!





6- وزير الإعلام: الوزارة ليس لديها إمكانية تأمين لباس المذيعات ولذلك نلجأ الى الرعاة!!



7- القاضي الشرعي الأول بدمشق: على الشباب الزواج مرة ثانية للقضاء على ظاهرة العنوسة!!



8- رئيس الحكومة: إن الحكومة تدعم المواطن بطرق أخرى غير زيادة الرواتب دون أن يشعر\ او يحس!!



10- مدير التسويق في وزارة الاتصالات: سنرفع أسعار الانترنيت لتحقيق العدالة بين المشتركين!!



11- وزير الكهرباء: الشتاء فاجأنا!!



12- وزير الاتصالات: سنطلق أول قمر صناعي سوري!! .



15-رئيس مجلس الشعب: هناك حملات الكترونية تدار من الخارج تستهدف القطاع الحكومي، وإن بعض المتفاعلين مع الوضع المعيشي في سوريا من الداخل وقعوا في شباك هذه الحملات عن قصد أو دون ذلك!!



16 - خالد العبود: الانتصار الكبير تسبب في ارتفاع الدولار (؟؟)



17- مدير المصرف العقاري: الصرّافات تفرغ بسرعة لأن الموطن عم يسحب راتبه كاملا18-وزير التموين ندعم الرغيف لاطعامكم