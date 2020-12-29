الجيش اللبناني يلقي القبض على المتورطين في إحراق مخيم اللاجئين السوريين
الجيش يستمر بقصف مواقع للمسلحين
دمشق توجه رسالة للقضاء اللبناني بخصوص حريق مخيم اللاجئين
نقطة مراقبة «جبل عندان» بحلب خالية من الاحتلال التركي
تعزيزات للجيش إلى مطار الطبقة العسكري
اقتلاع أشجار الزيتون والاستيلاء على أراضٍ.. هكذا تتآمر أنقرة لتكريس الاحتلال
“قسد” تواصل الاعتقالات والتجنيد الإجباريّ.. واستهدافات تلاحق آلياتها
الدفاع الروسية: 32 خرقاً لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة
محور عين عيسى يشهد اشتباكات عنيفة وبدء حركة نزوح
الخارجية : تطالب مجدداً بعض أعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم
وفاة طفل بمخيم الهول في ريف الحسكة
عدوان إسرائيلي جديد على سورية
ديبلوماسية أمريكية: سياسة واشنطن تجاه سورية عدائية وعلى بايدن أن يتجول في شوارع دمشق
تركيا تُخفّض التصعيد: عين عيسى رهن المفاوضات
ملاحقة مسؤولي وعناصر جيش الإسلام قضائياً في أوربا

تصريحات خلدها التاريخ

1- حاكم مصرف سورية المركزي: من لا يكفيه راتبه للعيش خلال الشهر لا يحق له أصلا الاقتراض!!

2- وزير التربية السابق (الوز): ليستقل كل من يعتبر راتبه غير كاف!!


3- وزير المالية: ندفع 3 مليار ليرة سورية مع كل مطلع شمس لدعم الخبز والكهرباء والمشتقات النفطية والصحة والتعليم!!


4- وزير المالية: لا يوجد سوري جائع على الإطلاق .. أنا أحياناً أشعر بجوع لأنني لا أجد وقتاً للطعام في ظل انشغالي بقضايا المواطنين!!

5- رئيس الاتحاد الرياضي العام: أنا معليش اعذروني وما حدا يزعل مني أنا بعمري ما حبيت كرة القدم ولا بعمرها هاللعبة استهوتني!!


6- وزير الإعلام: الوزارة ليس لديها إمكانية تأمين لباس المذيعات ولذلك نلجأ الى الرعاة!!

7- القاضي الشرعي الأول بدمشق: على الشباب الزواج مرة ثانية للقضاء على ظاهرة العنوسة!!

8- رئيس الحكومة: إن الحكومة تدعم المواطن بطرق أخرى غير زيادة الرواتب دون أن يشعر\ او يحس!!

10- مدير التسويق في وزارة الاتصالات: سنرفع أسعار الانترنيت لتحقيق العدالة بين المشتركين!!

11- وزير الكهرباء: الشتاء فاجأنا!!

12- وزير الاتصالات: سنطلق أول قمر صناعي سوري!! .

15-رئيس مجلس الشعب: هناك حملات الكترونية تدار من الخارج تستهدف القطاع الحكومي، وإن بعض المتفاعلين مع الوضع المعيشي في سوريا من الداخل وقعوا في شباك هذه الحملات عن قصد أو دون ذلك!!

16 - خالد العبود: الانتصار الكبير تسبب في ارتفاع الدولار (؟؟)

17- مدير المصرف العقاري: الصرّافات تفرغ بسرعة لأن الموطن عم يسحب راتبه كاملا18-وزير التموين ندعم الرغيف لاطعامكم