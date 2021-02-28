الموت في مخيم الهول تحت أنظار "قسد"
“النصرة” تشن حملة أمنية وتعتقل مسلحي “حراس الدين” في إدلب
إدارة بايدن تُدشّن اعتداءاتها في سوريا: أولى محاولات استعادة «الردع»
ميليشيا قسد تختطف عدداً من المدنيين بريف الرقة الغربي
المسألة الكردية والصيغة السورية
برلماني روسي: القصف الأمريكي لسوريا عديم الشرعية
وحدات الجيش تعثر على أسلحة وذخائر لفلول إرهابيي داعش
هجوم أمريكي استهدف عدة مناطق في شرق سوريا
مصدر عسكري: الجيش يكثف عملياته في البادية السورية
الدفاع الروسية تطالب تركيا بتأمين خروج المدنيين من إدلب بعد هجوم للنصرة
الاحتلال الأمريكي ينقل أسلحة عبر حواماته إلى قاعدته في الشدادي بريف الحسكة
مزيد من التعزيزات الروسية.. سفينتا شحن روسيتان تتجهان إلى طرطوس خلال أربعة أيام
“قسد” تعتقل المزيد من المعلمين في الحسكة وتمنع الفلاحين من سقاية محاصيل القمح في دير الزور
الشرطة العسكرية الروسية تستطلع ريف دير الزور الغربي لاختيار مكان قاعدتها العسكرية الجديدة
مقاتلات تدمر مقراً استراتيجياً لتنظيم “القاعدة” بجبل الزاوية في ريف إدلب

تركيا تحشد قواتها بالقرب من جبل بالزاوية

تتوجه تركيا لحشد قواتها بالقرب من جبل الزاوية جنوبي إدلب، على أن تكون مطلة على أوتستراد “حلب اللاذقية” المعروف باسم “M4”، لتوسيع سيطرتها على هذا الطريق الذي يعتبر مهم تجارياً وشريان إمداد لتواجد تركيا في سوريا؟ 

ونقلت اليوم القوات التركية القاعدة العسكريّة المتمركزة في جبل الزاوية جنوبي إدلب إلى بلدة "قسطون" في سهل الغاب غربي حماة.

وسائل إعلام المعارضة قالت إن «القوات التركيّة المتمركزة في قرية "بسامس" سحبت جنود مشاة وجميع معداتها من القاعدة والتي تحتوي على آليات عسكريّة ثقيلة وآليات مصفحة، إضافةً لمعدات لوجستية، وذلك باتجاه بلدة "قسطون" الواقعة بمنطقة سهل الغاب».

وأكدت المصادر، أن «القوات التركيّة المتمركزة في مدرسة “معراتا” تعتزم سحب جنودها من القاعدة مع الإبقاء على نقطتها الواقعة في “تل الشيخ تمام” في القرية نفسها، دون معرفة الوجهة الجديدة لهم حتى الآن».

وتنتشر القوات التركيّة في 17 قاعدة عسكريّة بمنطقة “جبل الزاوية” البالغ عدد قراها وبلداتها 33 قرية وبلدة جنوبي أوتستراد “حلب- اللاذقية” والمعروف باسم “M4”، لتصبح منطقة جبل الزاوية من أكثر المناطق التي تضم نقاط مراقبة وقواعد عسكريّة تابعة للجيش التركي، بحيث تقع معظم تلك النقاط بالقرب من مواقع انتشار القوات السوريّة الحكوميّة.

ومنذ بداية شهر تشرين الأول 2020، تعمل تركيا على تعزيز وحشد قوّاتها في منطقة جبل الزاوية، بعد سحب نقاط لها من ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي الواقعين تحت سيطرة الجيش السوري.