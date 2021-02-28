تركيا تحشد قواتها بالقرب من جبل بالزاوية

تتوجه تركيا لحشد قواتها بالقرب من جبل الزاوية جنوبي إدلب، على أن تكون مطلة على أوتستراد “حلب اللاذقية” المعروف باسم “M4”، لتوسيع سيطرتها على هذا الطريق الذي يعتبر مهم تجارياً وشريان إمداد لتواجد تركيا في سوريا؟



ونقلت اليوم القوات التركية القاعدة العسكريّة المتمركزة في جبل الزاوية جنوبي إدلب إلى بلدة "قسطون" في سهل الغاب غربي حماة.



وسائل إعلام المعارضة قالت إن «القوات التركيّة المتمركزة في قرية "بسامس" سحبت جنود مشاة وجميع معداتها من القاعدة والتي تحتوي على آليات عسكريّة ثقيلة وآليات مصفحة، إضافةً لمعدات لوجستية، وذلك باتجاه بلدة "قسطون" الواقعة بمنطقة سهل الغاب».



وأكدت المصادر، أن «القوات التركيّة المتمركزة في مدرسة “معراتا” تعتزم سحب جنودها من القاعدة مع الإبقاء على نقطتها الواقعة في “تل الشيخ تمام” في القرية نفسها، دون معرفة الوجهة الجديدة لهم حتى الآن».



وتنتشر القوات التركيّة في 17 قاعدة عسكريّة بمنطقة “جبل الزاوية” البالغ عدد قراها وبلداتها 33 قرية وبلدة جنوبي أوتستراد “حلب- اللاذقية” والمعروف باسم “M4”، لتصبح منطقة جبل الزاوية من أكثر المناطق التي تضم نقاط مراقبة وقواعد عسكريّة تابعة للجيش التركي، بحيث تقع معظم تلك النقاط بالقرب من مواقع انتشار القوات السوريّة الحكوميّة.



ومنذ بداية شهر تشرين الأول 2020، تعمل تركيا على تعزيز وحشد قوّاتها في منطقة جبل الزاوية، بعد سحب نقاط لها من ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي الواقعين تحت سيطرة الجيش السوري.