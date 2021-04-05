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تحديث تطبيق "وين" يبشّر بتوزيع البنزين عبر نظام الرسائل

فوجئ أصحاب السيارات السياحية في سوريا مع بداية يوم الإثنين، بإجراء جديد لتوزيع مادة البنزين على تطبيق وين المخصص لتوزيع المواد المدعومة في سوريا.

وأظهرت نسخة التطبيق الجديدة بحسب متابعين على مواقع التواصل توزيع مادة البنزين وفق نظام الرسائل النصية، بحيث يُبّلغ مالك السيارة بمكان وتوقيت وكمية بنزين التعبئة ضمن مخصصاته.

ويأتي الإجراء بعد معلومات متداولة عن بدء توزيع البنزين عبر الرسائل، لمعالجة مشكلة الازدحام على محطات التعبئة، ومكافحة الإتجار به في السوق السوداء.

وشهدت المحافظات والمدن السورية في الفترة الأخيرة طوابير طويلة للسيارات على بعض المحطات المتوافر بها البنزين، بعد تأخر توريدات المشتقات النفطية المرتبط بحادث قناة السويس المصرية، بحسب ما أعلنت وزارة النفط.

يذكر أن مادة الغاز يتم توزيعها عبر تطبيق "وين" بنفس الآلية السابقة، حيث يتم إرسال رسالة للمشتركين بمكان المعتمد وموعد التعبئة وفق نظام الدور.