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تجدد الاشتباكات بين مسلحي الاحتلال التركي في ريف حلب الشمالي

اندلعت الاشتباكات مجدداً بين المجموعات المسلحة التابعة لقوات الاحتلال التركي في المناطق التي تسيطر عليها في ريف حلب الشمالي.

وأفاد “المرصد” المعارض بأنه مسلحين من “أحرار الشرقية” التابع للاحتلال التركي تبادلوا إطلاق النار مع مسلحين من “أحرار الشام” التابع أيضاً للاحتلال التركي بمنطقة جنديرس في ريف عفرين شمال غربي حلب.

وأضاف “المرصد” أن سبب الخلاف مادي، واقتصرت أضراره على الماديات دون وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أفاد “المرصد” بأن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، ألقوا قنبلة يدوية على إحدى مقرات “فيلق المجد” التابع للاحتلال التركي بحي الأشرفية في مدينة عفرين، ما أدى لإصابة أحد حراس المقر بالإضافة إلى إصابة طفل كان ماراً أمام المقر.

وتشهد المناطق التي تحتلها تركيا باستمرار حالة توتر أمني بسبب الاشتباكات التي تشتعل باستمرار بين مسلحي المجموعات التابعة للاحتلال التركي، إلى جانب حالة الفلتان الأمني المتفشية في تلك المناطق، من تفجيرات واغتيالات وخطف وغيرها.